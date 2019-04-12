Футбол
Кокорин захотел посмотреть видеозапись драки с участием ГулиеваТК Звезда вчера в 07:25
Скандально известный футболист отказался давать советы игроку московского «Спартака». Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что ему нужно посмотреть видео драки, которую устроил полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев, прежде чем давать игроку «красно-белых» советы.
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Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском вчера в 05:52
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Кокорин: чтобы давать советы Гулиеву, нужно видео. С удовольствием посмотрели бы
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«С удовольствием посмотрели бы видео, покажите». Кокорин — о Гулиеве, избившем американца
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