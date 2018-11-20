Футбол
Игрок "Зенита" Александр Кокорин немного приболел в СИЗО и показался правозащитникам приунывшим, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
РИА Новости16:10
с чего всё началось
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.Советский спорт07:30
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Футбол
Голландия вырвала ничью в матче с Германией на последних минутах
Сборная Голландии на последних минутах вырвала ничью с командой в германии в матче Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
Футбол
Кудряшов покинул расположение сборной России
Защитник казанского «Рубина» и сборной России Фёдор Кудряшов покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 15:44
Футбол
СМИ: «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику из итальянской серии B
Скауты московского футбольного клуба "Спартак" просматривали атакующего полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Il Corriere Adriatico.
Обновлено в 15:29
Футбол
Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол
Македония вышла в дивизион С Лиги наций, разгромив Гибралтар
Встреча команд на стадионе «Райнпарк» в Вадуце завершилась со счётом 2:2. Таким образом, сборная Македонии набрала 15 очков и добилась повышения в классе, выйдя в дивизион С. Армения (10) — на 2-м месте, Гибралтар (6) занимает 3-е место, а замыкает таблице сборная Лихтенштейна (4).
Обновлено в 16:53
Футбол
Сборные Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты сборных Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче.
Обновлено в 15:53
Футбол
15 российских клубов подозреваются в договорных матчах
Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 16:44
Футбол
Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»
Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол
Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»
Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 15:53
Футбол
Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Обновлено в 12:59
Футбол
Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена
Обновлено в 15:57
Футбол
«Реал» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Коринтианса»
Полузащитник "Коринтианса" Педриньо попал в сферу интересов мадридского "Реала", рапортует Marca.
Обновлено в 16:15
Футбол
Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 12:34
Футбол
Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 16:29
Футбол
Директор «Лос-Анджелес Гэлакси»: работаем над тем, чтобы Ибрагимович остался
Технический директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Йован Кировски отметил, что клуб работает над тем, чтобы сохранить нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 16:29