Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.

с чего всё началось

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