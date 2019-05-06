Футбол
Кокорин в суде отпраздновал досрочное чемпионство «Зенита»ТК Звезда 06:51
Сегодня Пресненский суд Москвы проводит прения сторон в рамках уголовного дела Кокорина и Мамаева. Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин порадовался за своих одноклубников, которые досрочно стали чемпионами России.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
Отчисленный с философского факультета МГУ студент сломал руку охраннице и расписал стены вуза оскорблениями в адрес декана
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннице и расписал стены внутри здания факультета оскорблениями в адрес декана, о чем агентству «Москва» рассказал сам декан Владимир Миронов.
Обновлено в 11:15
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
США прекращают обучение пилотов ВВС Афганистана на своей территории
Как сообщили представители ВВС США, причиной отказа от обучения афганских пилотов на американской территории является массовое дезертирство афганцев во время обучения в США.
Обновлено в 09:52
Недвижимость
Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек
Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева
Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Политика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Происшествия
Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии
Обновлено в 11:40
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Обновлено в 10:55
Общество
Фонд «В защиту заключенных» оштрафовали за нарушение закона об НКО
Мещанский суд Москвы в понедельник признал фонд "В защиту заключенных" правозащитника Льва Пономарева виновным в нарушении закона об НКО.
Обновлено в 10:45
Общество
Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора
Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Сына Ирины Цывиной обвинили в ее избиении и воровстве
Обновлено в 09:35
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей
Обновлено в 05:38
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Экономика
Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево
Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Железноводске ликвидировали пожар в девятиэтажке
Пожар в девятиэтажке в Железноводске, в результате которого 13 человек пострадали, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03