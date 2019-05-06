Кокорин в суде отпраздновал досрочное чемпионство «Зенита»ТК Звезда 06:51

Сегодня Пресненский суд Москвы проводит прения сторон в рамках уголовного дела Кокорина и Мамаева. Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин порадовался за своих одноклубников, которые досрочно стали чемпионами России.

Происшествия Отчисленный с философского факультета МГУ студент сломал руку охраннице и расписал стены вуза оскорблениями в адрес декана Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннице и расписал стены внутри здания факультета оскорблениями в адрес декана, о чем агентству «Москва» рассказал сам декан Владимир Миронов.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Происшествия Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.

Армия и оружие США прекращают обучение пилотов ВВС Афганистана на своей территории Как сообщили представители ВВС США, причиной отказа от обучения афганских пилотов на американской территории является массовое дезертирство афганцев во время обучения в США.

Недвижимость Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.

Происшествия Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.

Происшествия В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100 На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Политика СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Общество Фонд «В защиту заключенных» оштрафовали за нарушение закона об НКО Мещанский суд Москвы в понедельник признал фонд "В защиту заключенных" правозащитника Льва Пономарева виновным в нарушении закона об НКО.

Общество Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».

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Происшествия Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

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