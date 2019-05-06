Футбол
Кокорин в суде отпраздновал досрочное чемпионство «Зенита»ТК Звезда 06:51
Сегодня Пресненский суд Москвы проводит прения сторон в рамках уголовного дела Кокорина и Мамаева. Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин порадовался за своих одноклубников, которые досрочно стали чемпионами России.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия
В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево
Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео
«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Наука
Учёные рассказали, как распознать психопата
Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены.
Обновлено в 04:18
Происшествия
СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево
Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Общество
В фундаменте храма конца XVIII века в Пушкине нашли ртуть
В ходе реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Петербурга рабочие обнаружили ртуть в стенах фундамента.
Обновлено в 14:15
Хоккей
Хоккеисты сборной России посетили баню
Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Космос
Три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами в Канаде
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26