Кокорин в суде отпраздновал досрочное чемпионство «Зенита»ТК Звезда 06:51

Сегодня Пресненский суд Москвы проводит прения сторон в рамках уголовного дела Кокорина и Мамаева. Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин порадовался за своих одноклубников, которые досрочно стали чемпионами России.

Происшествия В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево.

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Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

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Происшествия СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.

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Происшествия Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.

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Хоккей Хоккеисты сборной России посетили баню Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.

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