Кокорин в последнем слове в суде попросил «не ломать судьбы ребят»Life.ru 16:35

Александр Кокорин в ходе очередного заседания в Пресненском суде Москвы сегодня сказал последнее слово перед вынесением приговора.

Кокорин в последнем слове в суде попросил «не ломать судьбы ребят»

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