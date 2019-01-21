Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом барановИзвестия 08:56
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении людей в центре Москвы, сравнил россиян с парнокопытными.
Читать в источнике
Оценить15
Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
— Александр Кокорин, российский футболистНевские Новости 06:43
с чего всё началось
В распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ оказалось письмо Александра Кокорина, которое он отправил в ответ на послание одного из болельщиков Зенита. В нем футболист, находящийся в данный момент в СИЗО Бутырка, сравнил россиян со стадом баранов.Невские Новости06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Авто
Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии
Обновлено в 03:54
Технологии
WhatsApp ограничил число пересылаемых сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил возможность рассылки сообщений для борьбы с распространением фальшивой информации.
Обновлено в 09:28
Авто
В автомобилях каршеринга могут появиться скрытые камеры
Уже к концу 2019 года в автомобилях каршеринга могут начать устанавливать скрытые камеры видеонаблюдения, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:17
Технологии
Uber создаст беспилотные велосипеды и электроскутеры
Компания Uber представит свой новый проект под названием Micromobility, в рамках которого будут созданы самоуправляемые скутеры и велосипеды.
Обновлено в 08:38
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов
Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Происшествия
При взрыве в военном центре в Афганистане погибли 126 человек
Обновлено в 09:17
Политика
ЕС ввел санкции против главы ГРУ из-за отравления Скрипалей
В числе лиц, в отношении которых введены ограничительные меры из-за инцидента в Солсбери, глава ГРУ РФ и его заместитель.
Обновлено в 06:48
Политика
Захарова ответила на слова Чубайса о его «экономических достижениях»
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса о его "экономических достижениях" в конце девяностых годов.
Обновлено в 07:56
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 08:03
Авто
Российские инженеры спроектировали кузов китайского авто
Российские инженеры спроектировали кузов машины китайского автопрома.
Обновлено вчера в 22:46
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на машины Lada 2018 года выпуска
АвтоВАЗ объявил о скидках на машины Lada с ПТС 2018 года.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Сообщения о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске не подтвердились
Спам-сообщения о якобы готовящихся терактах, разосланные жителям и организациям Магнитогорска Челябинской области, не нашли подтверждения.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери
Обновлено в 06:48
Общество
Умерла самая пожилая жительница России
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка Нану Шаова, сообщила районная администрация.
Обновлено в 04:48
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Общество
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на блогера
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в Московскую транспортную прокуратуру на оскорбления со стороны блогера и бизнесмена Александра Соколовского.
Обновлено в 08:13
Технологии
Роскомнадзор снова начал массово блокировать прокси для Telegram
Роскомнадзор вернулся к активной блокировке прокси-серверов для мессенджера Telegram.
Обновлено в 07:51
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Подводя предварительные итоги своего расследования, китайские власти заявили, что им удалось подтвердить рождение двух девочек-близнецов с отредактированными ДНК и беременность ещё одной женщины, также участвовавшей в эксперименте ученого по имени Хэ Цзянькуй.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
Обновлено в 05:48
Кино
Трампа номинировали на антинаграду «Золотая малина»
Обновлено в 07:20
Транспорт
Автомобилистов в Москве попросили пересесть на метро из-за непогоды
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 08:06
Происшествия
BlaBlaCar запустит идентификацию попутчиков по паспорту
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В Венесуэле схватили группу мятежных военных
Как отметили в оборонном ведомстве, преступники были схвачены, в настоящее время они дают показания сотрудникам спецслужб.
Обновлено в 08:52
Экономика
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На Мальдивах во время дайвинга погибла туристка из России
На Мальдивских островах во время дайвинга погибла 37-летняя российская туристка, сообщает 21 января «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на компанию «Экзотик Тайм», которая организовала погружение.
Обновлено в 04:38
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Китайская компания Geely выводит на российский рынок обновленный кроссовер X7.
Обновлено в 09:10
Транспорт
Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз
Объем ремонта искусственных сооружений в Москве за последние несколько лет увеличился в 10 раз.
Обновлено в 06:54
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Москве задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы
Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.
Обновлено в 04:41