Футбол
Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ 12:18
Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР
Обновлено в 19:43
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Татьяна Навка, Мария Кожевникова, Кристина Асмус и Марина Александрова на закрытии ММКФ
Лучшим фильмом назвали «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова, награду за лучшую женскую роль вручили иранской актрисе Сохе Ниасти за роль в фильме «Моя жизнь на втором курсе», а за лучшую мужскую роль в фильме «Пустота» приз 41-го ММКФ получил финский актер Томми Корпела.
Обновлено в 16:08
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Общество
СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции
Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 19:51
Энергетика
Розничные цены на бензин в России застыли
Потребительские цены на бензин в среднем по России с 15 по 21 апреля 2019 года не изменились (пятую неделю подряд) в процентном соотношении к предыдущему отчетному периоду, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 11:54
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Энергетика
Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:08
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
Пентагон назвал поставки С-400 Турции «стратегической уловкой» Москвы
Ранее госсекретарь Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 17:58
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя
Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Кино
В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
Здоровье
В Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей
Медицинское учреждение станет новым корпусом НМИЦ онкологии им. Петрова. В здании смогут разместить до 229 пациентов.
Обновлено в 15:20
Театры
Большой театр в новом сезоне выпустит пять новых балетов
В новом сезоне в Большом состоятся премьеры пяти новых балетов, сообщает корреспондент «Культуромании» с пресс-конференции в театре.
Обновлено в 10:47
Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено в 12:39
Наука
Учеными разработан первый самоуправляемый робот-хирург
Разработан специалистами уникальный самоуправляемый робот-хирург, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Более 14 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в торжественных шествиях и военных парадах в День Победы
Всего в торжественных мероприятиях, с учетом военных парадов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 14,3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
Обновлено в 21:23
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Путешествия
Полеты из России в Египет могут возобновить к октябрю
Туроператоры готовы к возобновлению полетов на египетские курорты, — подчеркнул Барзыкин.
Обновлено в 01:36
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29