Футбол

Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ 12:18

Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.
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Брат Кокорина раскаялся в суде

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Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следователь

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Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следователь

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В суде начался допрос Александра Кокорина

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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

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Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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Лучшим фильмом назвали «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова, награду за лучшую женскую роль вручили иранской актрисе Сохе Ниасти за роль в фильме «Моя жизнь на втором курсе», а за лучшую мужскую роль в фильме «Пустота» приз 41-го ММКФ получил финский актер Томми Корпела.
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Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
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Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось

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СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции

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Обновлено в 19:51
Энергетика

Розничные цены на бензин в России застыли

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 15 по 21 апреля 2019 года не изменились (пятую неделю подряд) в процентном соотношении к предыдущему отчетному периоду, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 11:54
Религия

Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Энергетика

Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе»

Обновлено в 18:08
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие

Пентагон назвал поставки С-400 Турции «стратегической уловкой» Москвы

Ранее госсекретарь Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 17:58
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Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

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Происшествия

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика

Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя

Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
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В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
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В Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей

Медицинское учреждение станет новым корпусом НМИЦ онкологии им. Петрова. В здании смогут разместить до 229 пациентов.
Обновлено в 15:20
Театры

Большой театр в новом сезоне выпустит пять новых балетов

В новом сезоне в Большом состоятся премьеры пяти новых балетов, сообщает корреспондент «Культуромании» с пресс-конференции в театре.
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В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
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Наука

Учеными разработан первый самоуправляемый робот-хирург

Разработан специалистами уникальный самоуправляемый робот-хирург, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Более 14 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в торжественных шествиях и военных парадах в День Победы

Всего в торжественных мероприятиях, с учетом военных парадов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 14,3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
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После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
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Полеты из России в Египет могут возобновить к октябрю

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К 9 мая в Сети появился бесплатный сервис реставрации старых фото

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ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
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«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
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Павел Мамаев
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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