Футбол
Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ 12:18
Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.
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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обновлено в 18:00
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на порос, проведенный ВЦИОМ.
Обновлено в 20:54
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Наука
Детектор темной материи измерил редкий распад атома во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 17:41
Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина
Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:18
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Авто
УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС
Обновлено в 15:18
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Здоровье
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено в 21:19
Политика
Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28