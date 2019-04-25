Футбол

Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ вчера в 12:18

Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.
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Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

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Политика

Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане «Лесная заимка»

Глава КНДР Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили в пятницу ресторан "Лесная заимка", который расположен в пригороде Владивостока.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске

Врачи в Омске не смогли спасти мальчика, которого закинул в горящую печь родной дед.
Обновлено в 03:25
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Политика

Суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной

26 апреля суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной.
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Кино

Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ

Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву

Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией

Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках

Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с медиками на борту вылетел на помощь пострадавшему в 22.45, а сегодня утром вернулся в город.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Началова перед смертью не могла спать

Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

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Космос

Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

Обновлено в 02:48
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

Платформа «Бумеранг» прошла предварительные испытания

Унифицированная платформа "Бумеранг" конструировалась как единая основа для создания различных видов военной техники: бронетранспортеров, колесных боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым вооружением, шасси для техники специального назначения.
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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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Дешевле Logan: Renault выпустит еще один бюджетный седан

Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
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«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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