Футбол
Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ вчера в 12:18
Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.
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Кокорин и Мамаев дали показания. Теперь понятно, как они избили Пака и водителя
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Павел Мамаев: По ТВ говорили, что мы в федеральном розыске, а в полиции – что дело еще не открыто
Советский спортвчера в 07:57
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Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика
Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане «Лесная заимка»
Глава КНДР Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили в пятницу ресторан "Лесная заимка", который расположен в пригороде Владивостока.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
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Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске
Врачи в Омске не смогли спасти мальчика, которого закинул в горящую печь родной дед.
Обновлено в 03:25
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Политика
Суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной
26 апреля суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 00:16
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву
Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией
Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках
Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем
Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с медиками на борту вылетел на помощь пострадавшему в 22.45, а сегодня утром вернулся в город.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Началова перед смертью не могла спать
Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Космос
Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
Платформа «Бумеранг» прошла предварительные испытания
Унифицированная платформа "Бумеранг" конструировалась как единая основа для создания различных видов военной техники: бронетранспортеров, колесных боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым вооружением, шасси для техники специального назначения.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Авто
Дешевле Logan: Renault выпустит еще один бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19