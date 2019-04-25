Футбол
Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ вчера в 12:18
Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.
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