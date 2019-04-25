Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следовательМатч ТВ вчера в 12:18

Футболист Александр Кокорин на заседании суда заявил, что на первом допросе его оскорбил следователь. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.

Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следователь

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