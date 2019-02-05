Кокорин решил покаяться с помощью открытого письмаВести.Ru 03:01

В распоряжение РИА Новости поступило письмо нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу.

с чего всё началось

Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором извинился перед болельщиками, одноклубниками и тренерским штабом за свое поведение. Кроме того, он сообщил, что полностью усвоил урок, который ему преподала жизнь.

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