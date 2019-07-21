Футбол

Кокорин рассказал о своем рационе в колонииГазета.Ru 12:15

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, как питается в белгородской колонии, передают "Вести.Ru". Вместе с братом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым футболист отбывает срок за драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
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Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц

Sports.ru17:20

Кокорин рассказал о своём рационе в колонии

News.ru13:00

Кокорин: на воле не ел никогда колбасу, шоколадки — в колонии есть возможность

Чемпионат08:43

Кокорин рассказал о колбасе и шоколаде в колонии

Lenta.ru11:30

Кокорин рассказал о своём рационе в колонии

RT на русском10:50

Кокорин рассказал о своем рационе в колонии

Газета.Ru12:15

Кокорин и Мамаев - о колбасе, шоколаде и лишнем весе

Спорт-Экспресс08:19
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Политика

Тимошенко высказалась по коалиции

Обновлено в 13:59
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Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде

На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
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Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

Обновлено 19 июля в 08:25
Технологии

«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»

Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Экономика

«Восточный» попытается продать акции IFTG

«Восточный» попытается продать акции IFTG Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG).
Обновлено в 18:13
Экономика

Амстердаму надоели чужие данные

В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Судна Индии и Китая примут участие в параде в честь Дня ВМФ России

Ожидается, что всего в параде в честь Дня Военно-морского флота России примут участие более 40 кораблей и судов, а также более 40 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:59
Путешествия

Авиакомпания «Победа» стала туроператором

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
Обновлено в 17:37
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

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Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
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Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено 19 июля в 18:57
Экономика

Экологический долг продолжает расти

«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
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Футбол

Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Политика

Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии

Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
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Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Общество

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Политика

Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»

Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
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Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро

Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
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Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб

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Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем

Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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