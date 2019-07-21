Футбол
Кокорин рассказал о своем рационе в колонииГазета.Ru 12:15
Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, как питается в белгородской колонии, передают "Вести.Ru". Вместе с братом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым футболист отбывает срок за драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
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На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
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20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в столичный "Спартак", а во время его переговоров с "Локомотивом" о новом контракте писали "много неправды".
Обновлено в 12:59
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РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
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Обновлено в 01:58
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В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
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Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии
Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
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Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
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Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообещал в Верховной раде остановить реванш пророссийских сил.
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Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
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На КАД и «Сортавале» из-за аварии отключили табло и знаки информации
Как стало известно в воскресенье, 21 июля, на КАД и трассе «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации.
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Главный тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
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Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
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Опасная эпидемия бананов добралась до Южной Америки
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Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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