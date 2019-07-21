Футбол

Кокорин рассказал о своем рационе в колонииГазета.Ru 12:15

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, как питается в белгородской колонии, передают "Вести.Ru". Вместе с братом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым футболист отбывает срок за драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
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Кокорин похвастался, что может позволить себе есть колбасу и шоколад в колонии

Life.ru14:25

Кокорин рассказал о своём рационе в колонии

News.ru13:00

Кокорин: на воле не ел никогда колбасу, шоколадки — в колонии есть возможность

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Кокорин рассказал о колбасе и шоколаде в колонии

Lenta.ru11:30

Кокорин рассказал о своём рационе в колонии

RT на русском10:50

Кокорин рассказал о своем рационе в колонии

Газета.Ru12:15

Кокорин и Мамаев - о колбасе, шоколаде и лишнем весе

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
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