Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, как питается в белгородской колонии, передают "Вести.Ru". Вместе с братом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым футболист отбывает срок за драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Кокорин рассказал о своем рационе в колонии

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