Футбол
Кокорин рассказал о своем рационе в колонииГазета.Ru 12:15
Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, как питается в белгородской колонии, передают "Вести.Ru". Вместе с братом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым футболист отбывает срок за драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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Национальный экзит-пол опубликовал предварительные данные результатов голосования на внеочередных парламентских выборах на Украине.
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В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
В Краснодаре ливень подтопил улицы и трамвайные пути. Из-за этого на некоторых участка остановились трамваи.
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Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
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Украина сорвала перемирие на Донбассе, заявили в ДНР
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Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
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Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
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Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года
Как превращение в киборгов спасет людей от порабощения искусственным интеллектом, почему флешмоб в социальной сети волнует Конгресс США, сколько денег хотят собрать с американских IT-компаний во французский бюджет и зачем мессенджеру нужно видеть окружающий мир – главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги
Шумиха вокруг романа Леди Гаги и Бреди Купера продолжается.
Обновлено в 12:00
Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
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В Волгоградской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
В этом году за первое полугодие отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией более чем на 18%.
Обновлено в 08:19
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко
На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
Обновлено в 12:20
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
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Политика
В «Слуге народа» пообещали поддержать отмену депутатской неприкосновенности
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение готово поддержать инициативу об отмене депутатской неприкосновенности в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 13:47
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Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
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Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий
Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:14
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
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Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Авто
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Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.
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В Финляндии проголосовали трое проживающих в России украинцев
Трое граждан Украины, которые проживают в России, проголосовали на избирательном участке при украинском посольстве в Финляндии.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Футбол
Матч с «Оренбургом» стал для Ганчаренко 100-м на посту наставника ЦСКА
Виктор Ганчаренко провёл 100-й матч в качестве главного тренера ЦСКА.
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Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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