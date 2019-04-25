Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»RT на русском 11:40
Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
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Авто
В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe
Обновлено в 01:47
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Общество
Кулуарный мэр – кулуарные решения: гордума по телефону проголосовала за передачу области здания, в котором занимается 50 юных акробатов
Сегодня утром депутатам городской Думы Биробиджана на электронную почту пришёл проект решения о передаче земельного участка, гаража и здания бывшей вечерней школы №15, расположенной по адресу: ул. Кооперативная, 14, из муниципальной собственности в областную.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.
Обновлено в 04:26
Транспорт
«Двор без машин», озеленение и парк в Бирюлеве Восточном: замечания по проекту квартала реновации принимают до 30 апреля
В проекте будет реализована концепция «Двор без машин».
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
США начали воздушный мониторинг над Крымом
ВВС США с начала этой недели вблизи крымского полуострова проводят воздушную разведку.
Обновлено в 12:30
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Здоровье
В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус
В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус.
Обновлено в 07:47
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Космос
Астрономы: обнаружена новая сверхметаллическая звезда
Обновлено в 11:04
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Политика
Канада пригрозила Facebook судом за нарушение закона о конфиденциальности
Власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушения местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей, свидетельствует опубликованное в четверг заявление управления по конфиденциальности Канады.
Обновлено в 12:11
Футбол
«В кафе платит тот, кого выберет официант. Попадает все время Селихов». Ещенко — о «Спартаке»
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пришел в гости к Марии Беловой в "Подкат-шоу" на Sport24 и рассказал: О травме крестов — Все в порядке.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 12:06
Кино
«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»
Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Здоровье
Новый детский травмпункт открыли в центре Новосибирска
В прошлом году руководство детской больницы предложило властям региона решение, не требующее строительства новых зданий, были задействованы ранее не используемые помещения в структуре самой больницы.
Обновлено в 06:49
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Космос
Шведские водолазы обнаружили аномалию на дне Балтийского моря
Группа Шведских водолазов обнаружила на дне Балтийского моря необычный объект, очертания которого напоминают космический корабль, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на перевод статьи Daily Express.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Технологии
Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени
Walmart, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов, экспериментирует с оцифровкой своих физических магазинов, чтобы управлять ими более эффективно, контролировать расходы и делать покупки более приятными.
Обновлено в 09:40