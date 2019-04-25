Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»RT на русском 11:40

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Происшествия Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.

Общество Кулуарный мэр – кулуарные решения: гордума по телефону проголосовала за передачу области здания, в котором занимается 50 юных акробатов Сегодня утром депутатам городской Думы Биробиджана на электронную почту пришёл проект решения о передаче земельного участка, гаража и здания бывшей вечерней школы №15, расположенной по адресу: ул. Кооперативная, 14, из муниципальной собственности в областную.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.

Политика Рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Армия и оружие США начали воздушный мониторинг над Крымом ВВС США с начала этой недели вблизи крымского полуострова проводят воздушную разведку.

Экономика День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.

Происшествия В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.

Здоровье В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Экономика Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.

Экономика Facebook грозит штраф в $5 млрд Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.

Экономика ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".

Экономика Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.

Политика Канада пригрозила Facebook судом за нарушение закона о конфиденциальности Власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушения местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей, свидетельствует опубликованное в четверг заявление управления по конфиденциальности Канады.

Происшествия В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кино «Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов» Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".

Здоровье Новый детский травмпункт открыли в центре Новосибирска В прошлом году руководство детской больницы предложило властям региона решение, не требующее строительства новых зданий, были задействованы ранее не используемые помещения в структуре самой больницы.

Космос Шведские водолазы обнаружили аномалию на дне Балтийского моря Группа Шведских водолазов обнаружила на дне Балтийского моря необычный объект, очертания которого напоминают космический корабль, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на перевод статьи Daily Express.

Общество «Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.