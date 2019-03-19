Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗОРоссийская газета 04:01

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет. Вероятно, это самый тяжелый день рождения в жизни футболиста, так как он встречает его, по-прежнему находясь в СИЗО.
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Александр Кокорин
Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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