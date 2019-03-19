Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗОРоссийская газета 04:01
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет. Вероятно, это самый тяжелый день рождения в жизни футболиста, так как он встречает его, по-прежнему находясь в СИЗО.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02
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