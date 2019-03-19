Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗОРоссийская газета 04:01

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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет. Вероятно, это самый тяжелый день рождения в жизни футболиста, так как он встречает его, по-прежнему находясь в СИЗО.

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

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