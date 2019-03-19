Футбол

«Зенит» поздравил Кокорина с днем рожденияSportbox.RU 04:56

Петербургский «Зенит» поздравил футболиста Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
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Александр Кокорин
Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02

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