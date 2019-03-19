Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рожденияГазета.Ru вчера в 23:02
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия". 19 марта футболисту исполнилось 28 лет.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02
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