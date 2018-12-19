На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: «Уголовный кодекс». Нападающий подчеркнул, что книги ему передают в передачах или приносят из библиотеки.

с чего всё началось

В ответ на вопрос, какую книгу должен прочитать каждый гражданин России, игрок "Зенита" назвал Уголовный кодекс. Как писал Ruposters, суд отклонил апелляцию защиты Кокорина и Мамаева и оставил футболистов в СИЗО до 8 февраля.

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