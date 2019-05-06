Футбол

Кокорин выступил в суде с последним словомНева Спорт 16:04

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с последним словом во время заседания в Пресненском районном суде.
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Александр Кокорин
Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия 17:13

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Бомбардир.ру15:59
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Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
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Футбол

Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине

В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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