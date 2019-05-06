Футбол
Кокорин выступил в суде с последним словомНева Спорт 16:04
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с последним словом во время заседания в Пресненском районном суде.
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Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия 17:13
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Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
Внешнюю сторону Лефортовского тоннеля в Москве перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».
Обновлено в 19:12
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Космос
Инопланетяне высадили десант на глазах у изумленных очевидцев: начат новый этап порабощения Земли
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод
Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва.
Обновлено в 22:06
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли
В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено в 22:21
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол
Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине
В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено в 17:14
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено в 22:16
Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено в 22:38
Общество
У стен Кремля провели профилактику Вечного огня
Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у стен Кремля в Александровском саду перед Днём Победы, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Сильно поврежден один черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера
Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщает, что один из черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, имеет серьезные повреждения.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено в 13:45
Культура
Картины бурятского художника выставят в Венеции
Обновлено в 23:35
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Финансы
Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 раза
Доля расчетов в национальных валютах стран БРИКС выросла в восемь раз, достигнув уровня в 17,7% от объема расчетов, или 10,4 млрд в долларовом эквиваленте.
Обновлено в 22:59
Наука
Робота-уборщика научили кричать и материться
Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Элджей похвастался одеждой за 245 тысяч рублей
Обновлено в 21:00
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58