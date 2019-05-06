Футбол
Кокорин расплакался во время выступления в судеИзвестия 17:13
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин расплакался во время выступления с последним словом в Пресненском суде Москвы. Кроме того, он принес извинения команде, тренерам, руководству клуба и семье, а также жертвам инцидента и обществу, передает РЕН ТВ.
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Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия 17:13
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