Футбол

Кокорин расплакался в зале судаURA.Ru вчера в 19:37

Футболист Александр Кокорин заплакал, когда выступал с последним словом на заседании суда. В своей речи спортсмен подчеркнул, что полностью признает свою вину и приносит извинения за себя и за брата.
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Александр Кокорин
Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия вчера в 17:13

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Кокорин расплакался во время выступления в суде

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Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

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Матч ТВвчера в 15:24

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Последнее слово Кокорина: «Мне тяжело говорить, мы хотим ответить за то, что совершили»

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Кокорин – судье: «Ваша честь, хочу попросить вас не ломать наши судьбы. Хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом»

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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