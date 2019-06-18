Кокорин просит направить его в одну колонию с братомREGNUM 21:36

Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.

с чего всё началось

Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Кокорин просит направить его в одну колонию с братом

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