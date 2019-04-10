Происшествия

Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подругиLife.ru 06:17

Лучше бы вы писали, что происходит на заседании, — цитирует Кокорина sport24. Также Кокорин ответил на вопрос о состоянии травмированного колена: "Жить буду, надеюсь". Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела футболистов Кокорина и Мамаева по существу.
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«Думаете, про Бобкову все узнали вчера?» Кокорин рассказал о реакции жены на его отдых в компании другой девушки

Фонтанка.Ру07:14

Кокорин: обиделась ли жена, узнав про Бобкову? Думаете, все узнали вчера?

Чемпионат05:50

Кокорин рассказал, обиделась ли жена на его поцелуи с Бобковой

Газета.Ru06:32

Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги

Life.ru06:17

Александр Кокорин: «Только вы вчера узнали то, что полгода назад было. Вы только пишите кто в чем одет был»

Спорт-Экспресс06:08

Кокорин рассказал о реакции жены на показания свидетеля

RT на русском05:59

Кокорин рассказал об отношениях с женой после показаний отдыхавшей с ним девушки. ФАН-ТВ

ФАН07:08
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Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика

Украина расширила антироссийские торговые санкции

Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Общество

В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой

В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Общество

Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Давка образовалась на судебном заседании по делу Кокорина и Мамаева

Первое судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева посетило чрезвычайно много людей.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Титиева перевели в колонию-поселение

Руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который в марте был осужден за хранение наркотиков, перевели для отбытия наказания в колонию-поселение в чеченском Аргуне.
Обновлено в 06:29
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Общество

ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Обновлено в 10:14
Происшествия

Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку

Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Политика

Соперником Порошенко на выборах президента Украины стал Галкин

Кроме того, есть билборды, на которых Галкин изображен вместе с Владимиром Зеленским, а также, где есть Зеленский и Путин.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Армия и оружие

НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве

Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
Обновлено в 10:08
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
Обновлено в 09:53
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Общество

Трамп станет дедушкой в десятый раз

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

КСИР пообещал симметрично ответить на атаку любой страны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) симметрично ответит на атаки любой страны, но ответа на израильские авиаудары в Сирии пока нет из-за нежелания развязывать войну, заявил председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.
Обновлено в 04:27
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Авто

Первый тизер нового Bentley Flying Spur

Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Общество

Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года

«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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