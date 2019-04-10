Футбол
Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подругиLife.ru 06:17
Лучше бы вы писали, что происходит на заседании, — цитирует Кокорина sport24. Также Кокорин ответил на вопрос о состоянии травмированного колена: "Жить буду, надеюсь". Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела футболистов Кокорина и Мамаева по существу.
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Меган Маркл решила рожать по-королевски
Обновлено в 07:23
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Хоккей
Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
Обновлено в 05:36
Экономика
Вице-премьер заверил, что аукционов на квоты пикши и трески не будет
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым обсудил проблему квот на вылов морских биоресурсов.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец
Обновлено в 04:07
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Второй взрыв прогремел в Екатеринбурге
Взрыв прогремел в институте металлургии УрО РАН, расположенном в Екатеринбурге.
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Путешествия
Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники
Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Технологии
В Крыму предложили новое решение проблемы нехватки воды
Проблема заключается в том, что опреснение является достаточно энергоёмким процессом (нужно около 2 гигаватт) и на полуострове недостаточно энергомощностей.
Обновлено в 05:57
Общество
Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Обновлено в 07:34
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Происшествия
Россиянин отказался доносить и попал под суд
В Астраханской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый уехал воевать в Сирию.
Обновлено в 05:21
Общество
Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче
Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Политика
Twitter удалил видео Трампа из-за фильма о Бэтмене
Обновлено в 03:53
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Единоборства
Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана
Обновлено в 05:04
Культура
Медведев осмотрел новое российское учебное оборудование и стенд электронной школы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новым оборудованием для российских школ и работой портала "Российская электронная школа".
Обновлено в 07:05