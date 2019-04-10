Футбол

Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подругиLife.ru 06:17

Лучше бы вы писали, что происходит на заседании, — цитирует Кокорина sport24. Также Кокорин ответил на вопрос о состоянии травмированного колена: "Жить буду, надеюсь". Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела футболистов Кокорина и Мамаева по существу.
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Кокорин рассказал, обиделась ли жена на его поцелуи с Бобковой

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Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги

Life.ru06:17

Александр Кокорин: «Обиделась ли жена, узнав про Бобкову? То, что она лесбиянка, ничего не меняет?»

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Кокорин рассказал о реакции жены на показания свидетеля

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«Жить буду. Надеюсь». Кокорин рассказал о своем состоянии

ProstoProSport05:55

Кокорин: обиделась ли жена, узнав про Бобкову? Думаете, все узнали вчера?

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Александр Кокорин: «Только вы вчера узнали то, что полгода назад было. Вы только пишите кто в чем одет был»

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Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
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Вице-премьер заверил, что аукционов на квоты пикши и трески не будет

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Второй взрыв прогремел в Екатеринбурге

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Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
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В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
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В Крыму предложили новое решение проблемы нехватки воды

Проблема заключается в том, что опреснение является достаточно энергоёмким процессом (нужно около 2 гигаватт) и на полуострове недостаточно энергомощностей.
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Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
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Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

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В Астраханской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый уехал воевать в Сирию.
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Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче

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Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме

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Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

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Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

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Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

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По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
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Twitter удалил видео Трампа из-за фильма о Бэтмене

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Медведев осмотрел новое российское учебное оборудование и стенд электронной школы

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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