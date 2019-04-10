Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подругиLife.ru 06:17

Лучше бы вы писали, что происходит на заседании, — цитирует Кокорина sport24. Также Кокорин ответил на вопрос о состоянии травмированного колена: "Жить буду, надеюсь". Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела футболистов Кокорина и Мамаева по существу.

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