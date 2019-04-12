Футбол

Кокорин прокомментировал нападение футболиста Гулиева на пешеходаМосква 24 вчера в 10:49

Футболист Александр Кокорин прокомментировал инцидент с игроком "Спартака" Аязом Гулиевым, избившим пешехода в Москве, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Александр Кокорин
Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском вчера в 05:52

Подробнее о событии

Кокорин – о драке Гулиева: «Мы посмотрели бы с удовольствием»

Бомбардир.ру00:36

Александр Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым»

Спорт-Экспрессвчера в 05:28

Александр Кокорин: С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым

Советский спортвчера в 06:16

Кокорин о видео избиения американца футболистом «Спартака»: С удовольствием посмотрели бы

РЕН ТВвчера в 06:47

«С удовольствием посмотрели бы видео, покажите». Кокорин — о Гулиеве, избившем американца

Sport24.ruвчера в 05:35

Кокорин: чтобы давать советы Гулиеву, нужно видео. С удовольствием посмотрели бы

Чемпионатвчера в 05:31

Кокорин заинтересовался инцидентом с Гулиевым

Матч ТВвчера в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Автоспорт

Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать

В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Наука

В популярных местах отдыха обнаружен паразит, вызывающий рак

Инфекция Bilharzia (или шистосоматоз) может стать причиной развития тропического заболевания, которое способно спровоцировать появление рака предстательной железы.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа перепутали с россиянином

Полиция Эквадора случайно перепутала шведа Ола Бини с россиянином, подозреваемым в контактах с Джулианом Ассанжем.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Обновлено вчера в 10:30
Авто

В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40

Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 00:37
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра»

Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено 11 апреля в 15:04
Общество

Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены

Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено 11 апреля в 21:05
Спорт

Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Обновлено 11 апреля в 10:16
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании American Airlines открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное