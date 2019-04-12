Происшествия
Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцемRT на русском 05:52
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед слушанием в Пресненском суде Москвы по своему делу ответил на вопрос об инциденте между полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым и американским пешеходом.
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Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском 05:52
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Кокорин прокомментировал нападение футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода в Москве
Rambler News Service05:57
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Тюменские врачи впервые установили мужчине фаллопротез из трех частей
Врачи медико-санитарной части «Нефтяник» впервые в Тюмени установили пациенту трехкомпонентный гидравлический фаллопротез, сообщает региональный депздрав в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов
У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
В 2017 году рэпер ST принял участие в гастролях группы «Ленинград».
Обновлено в 07:27
Экономика
Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Кино
Умер режиссер документального кино Сергей Страхов
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Коми злоумышленник украл из магазина 11 тортов
В Сосногороском районе Республики Коми мужчина проломил стену магазина и украл 11 тортов. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 08:14
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы рассказали, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Авто
Nissan X-Trail получил новый двигатель
Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Космос
В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика
Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Казани загорелся пассажирский автобус
В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве
Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49