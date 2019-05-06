Футбол
Кокорин в суде отпраздновал досрочное чемпионство «Зенита»ТК Звезда 06:51
Сегодня Пресненский суд Москвы проводит прения сторон в рамках уголовного дела Кокорина и Мамаева. Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин порадовался за своих одноклубников, которые досрочно стали чемпионами России.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Спорт
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено в 15:29
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Обновлено в 15:55
Музыка
Сергей Лазарев пожаловался на критерии оценивания на «Евровидении»
Поп-певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», считает критерии оценивания музыкального конкурса туманными.
Обновлено в 13:58
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Авто
Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке
Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Наука
Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии
Зафиксированы специалистами волновые свойства специальной антиматерии, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:39
Футбол
Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено в 15:35
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Минздрав увеличит охват лечением пациентов с ВИЧ
Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.
Обновлено в 15:31
Политика
Столтенберг надеется на решение по С-400 без санкций для Турции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве в связи с потенциальным введением санкций США против Турции из-за закупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии
Обновлено в 15:49
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
На военной базе в Латвии взорвалась мина
Обновлено в 10:26
Политика
Германия видит перспективы для снятия санкций с РФ
Взаимные санкции России и Евросоюза могут быть сняты при условии продолжения диалога в «нормандском формате» и выполнения Минских соглашений.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 22:07
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50