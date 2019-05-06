Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита»Life.ru 05:49

Обычно клубы сами определяют, кому из игроков выдавать медали. В клубе решили не обделять Александра Кокорина, который провёл в этом сезоне всего три матча, а затем оказался в СИЗО. Футболист рассказал, что последнюю игру "Зенита" не видел, но очень рад чемпионству.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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