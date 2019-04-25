Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM 10:30

Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об это сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

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