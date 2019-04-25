Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM вчера в 10:30
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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Кокорин: «Я драк не люблю. Видел на Соловчуке кровь, мне было жалко его по-человечески»
Бомбардир.рувчера в 11:59
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Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
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Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера
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Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
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Адвокат компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, потребовал привлечь к уголовной ответственности Генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Клещи покусали 60 жителей Владимирской области
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Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
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Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено 24 апреля в 23:59
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Совсем как мы. Обезьяна научилась пользоваться Instagram
В соцсетях набрал популярность ролик, запечатлевший обезьяну, которая прокручивает ленту друзей в приложении Instagram.
Обновлено в 06:23
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Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд
Венесуэла должна провести второй платеж по долгу перед Россией до конца 2019 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:28
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Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
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Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
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Участники войны ко Дню Победы получат 10 тысяч рублей
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Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Происшествия
Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о взятках
Московский гарнизонный военный суд отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, который подозревается в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:00
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Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Lada 4x4 получит версию с полностью независимой подвеской
Как передает издание rg.ru, инженеры марки планируют сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, намекнув, что работы по проекту уже начались.
Обновлено в 06:16
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
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Обновлено в 06:30
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В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере
Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Авто
Уникальный шутинг-брейк Chevrolet Corvette выставили на продажу
На онлайн-аукционе eBay продают Chevrolet Corvette в кузове шутинг-брейк, построенный в единственном экземпляре дизайнером машинок Hot Wheels Гарри Брэдли.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Костроме взорвали банкомат и похитили деньги
Двое неизвестных взорвали с помощью газа один из банкоматов в офисе банка, похитили деньги и скрылись. Преступление было совершено в 03:45.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Телеведущая считает, что Ольга Бузова принижает себя тем, что выступает на не раскрученных площадках.
Обновлено вчера в 06:08
Армия и оружие
МИД Турции подтвердил неизменность позиции по С-400
Обновлено в 04:47
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59