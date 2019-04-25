Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM вчера в 10:30
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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