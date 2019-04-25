Футбол

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM 10:30

Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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Кокорин и Мамаев дали показания. Там все очень путано, но мы собрали главное

Sports.ru12:55

Кокорин — об отношениях с Мамаевым: доминатора и лидера в нашей компании нет

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Мамаев рассказал, что Кокорин пытался его остановить во время драки с Соловчуком

Матч ТВ09:30

Кокорин объяснил, в чем был сговор между ним и Мамаевым

Нева Спорт10:55

Александр Кокорин: В нашей жизни много оскорблений

Советский спорт10:34

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

REGNUM10:30

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»

Sport.ru09:44
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Политика

Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
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Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 19:43
Политика

ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНР

В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину

В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
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Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Политика

Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Музыка

Мадонна впервые за много лет снялась в своем клипе

Певица Мадонна выпустила клип на песню «Medellin», это первая за много лет работа, где 60-летняя звезда снялась сама.
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Авто

В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max

Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками.
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Политика

Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения поставок российского газа через Украину.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Религия

Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Футбол

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Обновлено в 07:49
Политика

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено в 22:48
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Общество

ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест

Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
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После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
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Происшествия

Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки

Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Здоровье

Диетолог рассказала об угрозе рака от подгоревшего шашлыка

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» дала рекомендации по приготовлению шашлыка, которые снижают риск заболевания раком.
Обновлено в 07:35
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Зеленский хочет уволить пять министров

Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
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Строительство Жатайской судоверфи начато в Якутии

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Армия и оружие

Более 14 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в торжественных шествиях и военных парадах в День Победы

Всего в торжественных мероприятиях, с учетом военных парадов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 14,3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
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Авто

Продажи Rolls-Royce выросли в России на 85%

Продажи Rolls-Royce в России за первые три месяца 2019 года выросли на 85%, сообщает "Автостат".
Обновлено в 22:09
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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