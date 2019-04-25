Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM 10:30
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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Политика
Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
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Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР
Обновлено в 19:43
Политика
ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНР
В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
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Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
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Политика
Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
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Музыка
Мадонна впервые за много лет снялась в своем клипе
Певица Мадонна выпустила клип на песню «Medellin», это первая за много лет работа, где 60-летняя звезда снялась сама.
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В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
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Обновлено в 05:20
Политика
Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения поставок российского газа через Украину.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
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Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено в 22:48
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Общество
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
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После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Здоровье
Диетолог рассказала об угрозе рака от подгоревшего шашлыка
Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» дала рекомендации по приготовлению шашлыка, которые снижают риск заболевания раком.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Экономика
Строительство Жатайской судоверфи начато в Якутии
Обновлено в 21:14
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Более 14 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в торжественных шествиях и военных парадах в День Победы
Всего в торжественных мероприятиях, с учетом военных парадов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 14,3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
Обновлено в 21:23
Авто
Продажи Rolls-Royce выросли в России на 85%
Продажи Rolls-Royce в России за первые три месяца 2019 года выросли на 85%, сообщает "Автостат".
Обновлено в 22:09