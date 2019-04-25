Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM 10:30
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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Футбол
Мирзов: на Кононова обиды нет, в «Спартак» не каждый день зовут
Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» признался, что не держит обиды на бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который в ноябре 2018 года возглавил красно-белых.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855
Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.
Обновлено в 03:22
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Политика
Северная Корея выставила счет США на 2 миллиона долларов
Обновлено в 15:08
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
Обновлено в 13:36
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Штаб Зеленского опасается проблем в сотрудничестве с Верховной радой
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опасается, что уходящая администрация Петра Порошенко может устроить проблемы новому руководству страны.
Обновлено в 16:23
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Спорт
«Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом» в финале Суперлиги
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе
Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.
Обновлено в 13:51
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Хоккей
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске
Сегодня, 25 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске, сообщает 12 канал.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Футбол
В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы
Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов
«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Общество
Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить
Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД могут увеличить до 70%.
Обновлено в 13:58
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность
На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленский сменил имя с русского на украинское в Facebook
Пресс-секретарь победивший на выборах президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева проинформировала о том, что шоумен в своем профиле в социальной сети сменил написание имени с русского на украинское.
Обновлено в 11:00
Футбол
6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева
6 мая в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Политика
Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке
Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56