Футбол

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM 10:30

Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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«Сговор был один — позавтракать». Кокорин и Мамаев дали показания в суде

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Кокорин объяснил, в чем был сговор между ним и Мамаевым

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Александр Кокорин: «У нас был только один сговор — позавтракать»

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Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

Газета.Ru14:49

Кокорин — об отношениях с Мамаевым: доминатора и лидера в нашей компании нет

Чемпионат11:24

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

REGNUM10:30
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Футбол

Мирзов: на Кононова обиды нет, в «Спартак» не каждый день зовут

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» признался, что не держит обиды на бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который в ноябре 2018 года возглавил красно-белых.
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Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855

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Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
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ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
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Штаб Зеленского опасается проблем в сотрудничестве с Верховной радой

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опасается, что уходящая администрация Петра Порошенко может устроить проблемы новому руководству страны.
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Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
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Спорт

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Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе

Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.
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При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Хоккей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске, сообщает 12 канал.
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Шоу-бизнес

Певицу МакSим перевели из реанимации

Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Футбол

В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы

Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов

«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.
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Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
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ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
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Общество

Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить

Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД могут увеличить до 70%.
Обновлено в 13:58
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
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Шоу-бизнес

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На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский сменил имя с русского на украинское в Facebook

Пресс-секретарь победивший на выборах президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева проинформировала о том, что шоумен в своем профиле в социальной сети сменил написание имени с русского на украинское.
Обновлено в 11:00
Футбол

6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева

6 мая в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:39
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Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
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Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
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Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке

Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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