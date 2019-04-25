Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракойREGNUM 10:30
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
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Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Происшествия
СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии
Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Здоровье
Чудо за один день: стоматологи Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вернули пациенту улыбку
25 апреля на площадках Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" состоялась телеконференция "Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня".
Обновлено в 12:56
Гаджеты
В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro
Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Футбол
Хорхе Сампаоли: «Месси сильно страдает из-за неудач в сборной»
Месси сильно страдает из-за неудач в национальной команде. Он не может показать все, на что способен, когда играет за сборную.
Обновлено в 12:12
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Твери загорелась трапезная Покровского храма
Вечером 25 апреля в Твери начался пожар в трапезной Покровского храма.
Обновлено в 12:15
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Наука
Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть
Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них — EndoG — может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии
"Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были неизбирательными, поэтому неудивительно, что они убили и ранили многие сотни мирных жителей", – заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера, чьи слова приведены на сайте организации.
Обновлено в 10:10
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн
Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Космос
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
Обновлено в 09:59
Космос
Астрономы: обнаружена новая сверхметаллическая звезда
Обновлено в 11:04
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Космос
В музее Усть-Катава дети расшифровывали послание от инопланетян
У ребят стояла непростая задача – к концу квеста расшифровать их послание, - комментирует научный сотрудник музея Ксения Часова.
Обновлено в 07:52
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Кино
«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»
Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Политика
США запретили въезд в страну главе правительства Чечни
Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Бритни Спирс похудела на 2 килограмма от стресса
Напомним, что по официальной версии Бритни Спирс попала в реабилитационную клинику из-за стресса, вызванного плохим самочувствием отца.
Обновлено в 11:09