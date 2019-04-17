Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром КокоринымРБК 10:31

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться. Пак, явившийся в суд для дачи показаний, предложения футболиста не принял.
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Александр Кокорин
Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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