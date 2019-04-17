Футбол

Кокорин принес извинения Денису ПакуThe Moscow Post 10:32

Игрок футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин принес свою извинения главе департамента Минпромторга Денису Паку, сообщает корреспондент The Moscow Post. Кокорин заявил, что повторно хотел бы извиниться за свои действия в кафе и готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб.
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Александр Кокорин
Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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