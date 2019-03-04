Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗОРИА Новости 11:18

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. Юрист отметил, что Кокорину был сделан электрофорез.

Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО

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