Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливостиREGNUM 07:12
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости. Дело рассматривается 13 июня в Московском городском суде. Кокорин также добавил, что хочет, чтобы суд принимал решения с опорой на уголовный кодекс.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Обновлено в 07:04
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
Обновлено в 11:20
Политика
Кремль прокомментировал идею о реформе МВД после дела Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о реформах органов внутренних дел после дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а затем сняли претензии.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Молния убила школьницу под Новосибирском
В четверг, 13 июня, разряд молнии убил 17-летнюю девушку в Колыванском районе Новосибирской области.
Обновлено в 05:44
Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Радий Хабиров поможет людям следить за здоровьем
Радий Хабиров отметил, что статистика улучшается благодаря работе врачей. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Обновлено в 05:06
Космос
Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета
Обновлено в 12:07
Футбол
Самедов подпишет с «Крыльями Советов» годичный контракт
34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
Обновлено в 08:17
Наука
Ирония помогла роботу понравиться людям
Исследователи из Университета Аугсбурга под руководством Элизабет Андре (Elisabeth Andre) научили робота выражать иронию в разговоре, причем как с помощью самой речи, так и с помощью мимики.
Обновлено в 07:14
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным
Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Культура
Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:41
Политика
Росреестр не собирается менять название Киева
В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков
ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Гражданин и силовик. Кирилл Мартынов: Почему марш 12 июня — это борьба за «справедливость в штатном режиме»
Практически дискуссия вылилась в вопрос о том, имеет ли смысл выходить на уже анонсированный и не согласованный с властями марш 12 июня.
Обновлено в 11:26
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Технологии
Медведев назначил директора Курчатовского института
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора Курчатовского института, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации
Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
«Никогда не был счастливее»: Питту удалось вернуть Энистон
"Брэд никогда не был счастливее", - заявил он. При этом источник отметил, что Энистон пока не подпускает Питта слишком близко.
Обновлено в 04:47