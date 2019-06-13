Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливостиREGNUM 07:12

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости. Дело рассматривается 13 июня в Московском городском суде. Кокорин также добавил, что хочет, чтобы суд принимал решения с опорой на уголовный кодекс.
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Кокорин призвал суд к справедливости

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Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

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Кокорин просит суд вынести справедливое решение

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Александр Кокорин попросил у суда справедливости

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
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Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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