Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливостиREGNUM 07:12
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости. Дело рассматривается 13 июня в Московском городском суде. Кокорин также добавил, что хочет, чтобы суд принимал решения с опорой на уголовный кодекс.
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Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Обновлено в 15:40
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
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Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Авто
Huawei рассказала о создании автопилота для Audi и Toyota
Переживающая нелёгкие времена китайская компания Huawei заявила, что в партнёрстве с Audi, Toyota и ещё двумя китайскими компаниями запустит к 2021 году беспилотные автомобили.
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье
Мать вовремя заметила покраснение на руке сына и спасла ему жизнь
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, обратив внимание на странное покраснение на руке ребенка.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
Обновлено в 15:00
Общество
Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему
Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Политика
Преемница Меркель выступила за сохранение санкций против России
Россия делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, поэтому антироссийские санкции ЕС должны быть сохранены, заявила 12 июня Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС).
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Москве «заминировали» четыре станции метро
Обновлено в 15:11
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Футбол
Мамаев назвал позором происходящее в суде
Обновлено в 07:53
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Здоровье
Волгоградцам рассказали, какие хобби избавят от стресса
Снять напряжение поможет и самостоятельная игра на музыкальных инструментах, а также пение.
Обновлено в 15:32
Общество
«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ
Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД, об увольнении которых ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 07:25
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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