Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливостиБИЗНЕС Online 09:43

Сегодня суд в Москве рассматривает апелляции спортсменов. «Хотелось бы выйти», — ответил Кирилл Кокорин на вопрос судьи, что он просит от судебной коллегии. Мамаев выразил уверенность в том, что после сегодняшнего заседания суда ничего не изменится.

Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливости

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