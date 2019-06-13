Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливостиREGNUM 07:12

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости. Дело рассматривается 13 июня в Московском городском суде. Кокорин также добавил, что хочет, чтобы суд принимал решения с опорой на уголовный кодекс.
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Кокорин выступил во время апелляционного заседания

Газета.Ru07:28

Александр Кокорин: «От суда прошу справедливости»

Матч ТВ06:00

Кокорин попросил справедливости во время рассмотрения апелляции в суде

RT на русском05:37

Кокорин: «Просим справедливости. Хочется, чтобы отвечающие за судьбы людей разобрались во всем»

Sport24.ru05:49

Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

РБК05:59

Александр Кокорин попросил у суда справедливости

News.ru05:34

А. Кокорин: просим справедливости

Чемпионат05:32
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Происшествия

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Специалист рассказал, чем могут быть опасны пятизвездочные отели

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«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
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США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
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В США выросло число заявок на пособие по безработице

В США за неделю, завершившуюся 8 июня, неожиданно выросло количество первичных обращений за пособием по безработице.
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Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
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Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Гаджеты

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Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено в 17:00
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Запуск обсерватории «Спектр-РГ» застрахуют за 752 млн рублей

Обновлено 11 июня в 06:08
Авто

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По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.
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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
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Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
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В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона

Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
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Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
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Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
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Известный ведущий MTV впал в кому

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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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