Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и МамаевымИзвестия 07:20

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ранее спортсмены получили реальные сроки за две драки, которые устроили в октябре 2018 году в центре столицы.
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Кокорин призвал суд к справедливости

РИА Новости08:35

Мамаев и Кокорин сказали последнее слово суду

Советский спорт08:59

Судья спросила у К. Кокорина, почему он всё время улыбается

Чемпионат09:10

А. Кокорин: «Человеку, убившему по неосторожности дали 1,4 года, а мне 1,6. Как тут не улыбаться?»

Sport24.ru08:51

Жена Кокорина не приедет на заседание по апелляции

Газета.Ru08:37

Александр Кокорин: «Хочется вернуться в спорт, восстановить здоровье, увидеть родителей, семью»

Матч ТВ08:55

Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

ТАССвчера в 17:09
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Политика

Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС

Обновлено в 08:10
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Общество

В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Здоровье

В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ

В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:59
Футбол

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
Обновлено в 08:58
Игры

Трейлеры Cyberpunk 2077 стали самыми просматриваемыми на E3 2019

Основатель и единственный разработчик студии VizionEck Майк Армбраст назвал самую популярную игру выставки E3 2019, подсчитав количество просмотров трейлеров каждой из них.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Здоровье

Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь

Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Ольга Кузьмина развелась с мужем

Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Сын Слуцкого призвал уезжать из России

Сын бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого Дмитрий призвал покидать Россию.
Обновлено в 06:31
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Культура

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»

Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Учения украинских пограничников состоялись на побережье Азовского моря

В учениях принимали участие боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда Сотрудники украинской Госпогранслужбы провели учения на побережье Азовского моря, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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