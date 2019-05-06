Футбол

Кокорин попросил суд не ломать ему судьбу срокомМосковский Комсомолец вчера в 16:40

«Хотелось бы вернуться в большой спорт», — попросил он. Судебное решение по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая.
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Александр Кокорин
Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия вчера в 17:13

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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