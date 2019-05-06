Футбол
Кокорин попросил суд не ломать ему судьбу срокомМосковский Комсомолец вчера в 16:40
«Хотелось бы вернуться в большой спорт», — попросил он. Судебное решение по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая.
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Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия вчера в 17:13
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Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
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В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
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В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
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Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
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Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
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На парад Победы в Донецке выведут трофейный американский Humvee — фото
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Здоровье
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Общество
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Обновлено вчера в 23:02
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В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Названо число фирм-однодневок в России
В России доля фирм-однодневок составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных компаний.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет
В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 03:56
Единоборства
Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC
Обновлено в 02:45
Футбол
СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»
Обновлено в 04:37
Общество
Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице
Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено в 04:31
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Политика
Европейские СМИ нашли объяснение успехов Путина и усиления России
Бельгийский журналист Джеймс Уилсон нашел объяснения тому, почему президенту РФ Владимиру Путину удается в течение нескольких президентских сроков сохранять доверие и уважение народа.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле
Английская премьер-лига признала гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура лиги против «Вест Хэма» лучшим голом апреля.
Обновлено в 05:34
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28