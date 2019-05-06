Кокорин попросил суд не ломать ему судьбу срокомМосковский Комсомолец вчера в 16:40

Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.

«Хотелось бы вернуться в большой спорт», — попросил он. Судебное решение по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая.

Кокорин попросил суд не ломать ему судьбу сроком

Экономика Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.

Общество Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.

Армия и оружие На парад Победы в Донецке выведут трофейный американский Humvee — фото В 2019 году на парад Победы 9 мая в Донецке впервые выведут трофейную американскую технику, рассказал в своем телеграм-канале военкор Семён Пегов.

Здоровье В Якутии выделят более 132 млн рублей на привлечение сельских врачей С 2018 года программа распространена и на фельдшеров, которым полагается выплата 500 тысяч рублей из федерального бюджета.

Происшествия Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Происшествия Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.

Армия и оружие В России создадут первый атомный авианосец Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Экономика Названо число фирм-однодневок в России В России доля фирм-однодневок составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных компаний.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Происшествия В Мурманской области разбился легкомоторный самолет В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.

Общество Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.

Политика Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.

Политика Европейские СМИ нашли объяснение успехов Путина и усиления России Бельгийский журналист Джеймс Уилсон нашел объяснения тому, почему президенту РФ Владимиру Путину удается в течение нескольких президентских сроков сохранять доверие и уважение народа.