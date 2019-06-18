Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братомLenta.ru вчера в 22:54

Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.

с чего всё началось

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, эта просьба не противоречит закону.

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

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