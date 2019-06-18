Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братомLenta.ru вчера в 22:54
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, эта просьба не противоречит закону.
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с чего всё началось
Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.Агентство Москвавчера в 10:27
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Футболисты А.Кокорин и П.Мамаев активно занимаются спортом в СИЗО «Бутырка»
Агентство Москвавчера в 11:57
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Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено 17 июня в 03:59
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Авто
Новый Geely Atlas для России заметили на тестах
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Спорт
Дериглазова завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Платини задержан по делу о коррупции
Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.
Обновлено вчера в 05:53
Гаджеты
Смартфон Moto One Pro с необычной четверной камерой красуется на официальных изображениях
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено 17 июня в 03:39
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:58
Теннис
Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы
Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
Обновлено вчера в 12:11
Космос
В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну
В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Космос
ЕКА показало на видео плавление спутников в атмосфере Земли
ЕКА показало на захватывающем видео плавление спутников в процессе вхождения в атмосферу Земли.
Обновлено 17 июня в 18:00
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено вчера в 13:35