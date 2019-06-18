Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братомLenta.ru вчера в 22:54

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, эта просьба не противоречит закону.
Читать в источнике
с чего всё началось

ФСИН: А.Кокорина и П.Мамаева отправят по этапу поездом в ближайшую колонию

Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.
Агентство Москвавчера в 10:27

Подробнее о событии

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Life.ruвчера в 17:18

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Матч ТВвчера в 11:33

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Газета.Ruвчера в 15:41

Футболисты А.Кокорин и П.Мамаев активно занимаются спортом в СИЗО «Бутырка»

Агентство Москвавчера в 11:57

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

РИА Новостивчера в 15:47

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Sportbox.RUвчера в 11:33

Кокорина и Мамаева этапируют через 1-2 недели

Спорт-Экспресс17 июня в 13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Финансы

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено 17 июня в 03:59
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Авто

Новый Geely Atlas для России заметили на тестах

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Спорт

Дериглазова завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию

Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Платини задержан по делу о коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.
Обновлено вчера в 05:53
Гаджеты

Смартфон Moto One Pro с необычной четверной камерой красуется на официальных изображениях

Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено 17 июня в 03:39
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

Обновлено вчера в 23:50
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:58
Теннис

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
Обновлено вчера в 12:11
Космос

В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну

В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.
Обновлено вчера в 05:02
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Космос

ЕКА показало на видео плавление спутников в атмосфере Земли

ЕКА показало на захватывающем видео плавление спутников в процессе вхождения в атмосферу Земли.
Обновлено 17 июня в 18:00
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено вчера в 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное