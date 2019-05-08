Футбол

Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате РоссииФАН 14:30

Форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в спортивных кругах. «Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу», — отметил источник.
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Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате России

ФАН14:30

Приговор Кокорину и Мамаеву

Мосмонитор09:26

Кокорин получит золотую медаль чемпионата России

Московский Комсомолец12:44

Осужденный игрок «Зенита» Кокорин получит золотую медаль чемпионата России

Общественное телевидение России15:20

Уехавший в колонию Кокорин получит золотую медаль чемпионата России по футболу

iReactor11:48

СМИ анонсировали вручение Кокорину медали чемпиона РФ по футболу

Полит.ру11:43

Кокорин, как и все игроки «Зенита», получит медаль чемпиона России

Комсомольская правда12:49
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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

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Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам

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Обновлено в 10:02
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На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Политика

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
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Политика

Мертвец выиграл мэрские выборы в США

В ноябре 2018 года сообщалось, что умерший владелец борделей в Неваде выиграл местные выборы в законодательное собрание штата.
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Политика

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
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Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
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Политика

Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено в 20:55
Происшествия

В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара

Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
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Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой

Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
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Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
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Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

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Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

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«Ростелеком» установил камеры видеонаблюдения в городе Холм Новгородской области

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Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено в 11:02
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
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Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
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Германия выделит более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

Правительство Германии выделит более 9 млн евро на санацию мемориальных комплексов, воздвигнутых в Трептов-парке и Тиргартен в честь советских солдат.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

КНДР назвала «рутинными учениями» недавние ракетные стрельбы

Центральное телеграфное агентство Кореи в среду, 8 мая, сообщило, что северокорейские власти не только назвали «рутинными военными учениями по обороне» недавние ракетные стрельбы, но и осудили нервную реакцию со стороны западных стран.
Обновлено в 09:48
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Болельщики «Барселоны» освистали Месси в аэропорту Ливерпуля

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Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
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ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»

В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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