Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате РоссииФАН 14:30

Форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в спортивных кругах. «Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу», — отметил источник.

Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате России

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