Футбол
Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате РоссииФАН 14:30
Форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в спортивных кругах. «Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу», — отметил источник.
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Осужденный игрок «Зенита» Кокорин получит золотую медаль чемпионата России
Общественное телевидение России15:20
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