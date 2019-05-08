Футбол
Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате РоссииФАН вчера в 14:30
Форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в спортивных кругах. «Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу», — отметил источник.
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Осужденный игрок «Зенита» Кокорин получит золотую медаль чемпионата России
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Александр Кокорин, несмотря на приговор, получит медаль чемпиона России по футболу
Эхо Москвывчера в 14:01
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