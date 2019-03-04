Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗОВести.Ru 11:17

Как сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов, на которого ссылается радиостанция "Говорит Москва", 10 дней назад врачи изолятора сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры игрок получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге. Кроме того, у форварда началось нагноение.

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

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