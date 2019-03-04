Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗОВести.Ru 11:17

Как сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов, на которого ссылается радиостанция "Говорит Москва", 10 дней назад врачи изолятора сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры игрок получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге. Кроме того, у форварда началось нагноение.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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