Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗОВести.Ru вчера в 11:17

Как сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов, на которого ссылается радиостанция "Говорит Москва", 10 дней назад врачи изолятора сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры игрок получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге. Кроме того, у форварда началось нагноение.
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Адвокат Кокорина прокомментировал сообщения об ожогах подзащитного

RT на русскомвчера в 13:24

Кокорин пожаловался на ожог и загноение ноги после медпроцедуры в СИЗО

РБКвчера в 13:08

Александр Кокорин пожаловался на полученные в СИЗО ожоги

Говорит Москвавчера в 09:56

Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО

РИА Новостивчера в 11:18

Находящийся в СИЗО Кокорин пожаловался на загноение ноги

Рамблервчера в 11:19

Кокорин пожаловался адвокатам на ожог ноги после электрофореза в СИЗО

ТАССвчера в 09:40

Кокорин получил ожоги ноги в результате лечения в СИЗО

Свободная Прессавчера в 15:41
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Обновлено вчера в 19:04
Политика

Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты

Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Суд разрешил освободить Карлоса Гона под залог

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон может быть выпущен под залог.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Врачам удалось полностью излечить от ВИЧ второго человека в истории

Первым человеком, которому удалось победить ВИЧ, стал Тимоти Рэй Браун.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

В Госдепе назвали условие переговоров с Россией по ДРСМД

Приостановка Россией выполнения ДРСМД Накануне Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или не прекратят его действие.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Казани произошел крупный пожар на складе с древесиной

Обновлено вчера в 17:11
Экономика

В России предложили установить минимальную цену на пиво

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей.
Обновлено вчера в 17:56
Наука

В ожирении неожиданно нашли пользу

Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не примет участия в выборах президента страны в 2020 году — выставлять свою кандидатуру она не намерена.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:25
Авто

AliExpress скоро начнет продавать в России автомобили

Обновлено вчера в 23:19
Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта

Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка»

Кожаные браслеты с функцией карты "Тройка" начали продавать в метро Москвы, всего в продажу поступили 2,4 тысячи браслетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено вчера в 12:10
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Захарова указала на нелогичность заявления Болтона по доктрине Монро

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по доктрине Монро звучит нелогично, поскольку она предполагает невмешательство США в европейские дела.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против России

Бывший полковник СБУ Олег Стариков в эфире канала NewsOne заявил о том, что Украине необходимо создать оружие возмездия для сдерживания России после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был приостановлен.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

Медведев: Люксембургским огородам российские ракеты не грозят

Председатель правительства отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, потому, по его словам, «люксембургским огородам ничего не грозит».
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана

Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:50
Технологии

Эксперты нашли риски утечки данных у 79% сайтов

По итогам 2018 года у 79% веб-приложений были выявлены уязвимости, которые могут приводить к утечке данных пользователей, говорится в ежегодном исследовании компании Positive Technologies (специализируется на кибербезопасности).
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Названы регионы — лидеры в России по потреблению вина

Среди всех регионов России больше всего вина в январе 2019 выпили в Ненецком автономном округе (0,65 л на душу населения).
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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