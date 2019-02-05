Футбол
Кокорин покаялся в открытом письмеМосква 24 03:11
Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу, а также признал свои ошибки. По словам футболиста, он полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу.
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Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.
— Александр Кокорин, российский футболистНТВ 02:54
с чего всё началось
В распоряжение РИА Новости поступило письмо нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу.РИА Новости02:58
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